Подгорица, 30 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович, отвечая на вопросы депутатов парламента, сообщил, что создаются стратегические нормы для внедрения сети 5G в Черногории, и что министерство объявит аукцион на радиочастоты для сети 5G во второй половине года, сообщает RTCG.

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«Я думаю, что мы будем первой страной в регионе, которая качественно внедрит сеть 5G», — сказал министр.

Он сообщил, что с созданием Инновационного фонда инновационное и стартап-сообщества получили специализированный институт, который будет заниматься реализацией инновационных программ и привлекать средства из других источников для поддержки и развития инноваций.

Также министр сообщил, что в прошлом году общий доход от ИТ-индустрии в Черногории составил 147 миллионов евро.

«Только две крупнейшие ИТ-компании вместе заработали почти 60 миллионов евро».

Он сравнил эти цифры с доходом компании Luka Bar, выручка которой в прошлом году составила 12 миллионов евро, и Plantaze, выручка которой составила 23 миллиона евро.

На IT-сектор приходится в общей сложности 18 процентов экспорта Черногории.