Алжир, , 13:21 — REGNUM Подразделения Национальной народной армии Алжира провели серию спецопераций, направленных на поиск и уничтожение ячеек террористов по всей территории страны. Об этом 30 июня сообщает официальная газета Al-Bilad со ссылкой на заявление министерства обороны Алжира.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, в ходе двух отдельных операций военными были задержаны трое боевиков.

По данным журналистов, задержанные осуществляли поставки вооружений и других товаров в интересах своих группировок.

Предположительно, задержанные принадлежат к группировке «Аль-Каида в странах Африканского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).