Алжир, 30 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Подразделения Национальной народной армии Алжира провели серию спецопераций, направленных на поиск и уничтожение ячеек террористов по всей территории страны. Об этом 30 июня сообщает официальная газета Al-Bilad со ссылкой на заявление министерства обороны Алжира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным военного ведомства, в ходе двух отдельных операций военными были задержаны трое боевиков.

По данным журналистов, задержанные осуществляли поставки вооружений и других товаров в интересах своих группировок.

Предположительно, задержанные принадлежат к группировке «Аль-Каида в странах Африканского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).