Тбилиси, , 19:30 — REGNUM Келли Дегнан, посол США в Грузии, заявила, что Грузия является «очень сильным партнёром НАТО, сообщает 30 июня Первый канал грузинского телевидения.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

По словам Дегнан, саммит НАТО в Мадриде продемонстрировал, насколько силён и сплочен Североатлантический альянс перед лицом «жестокой войны России».

«Это было подтверждением задачи НАТО, которая является оборонительным альянсом и направлена на продвижение мира и стабильности в Европе и за её пределами. Этот саммит также стал для Грузии возможностью обсудить шаги, которые Грузия должна предпринять. Многие из них по-прежнему являются реформами, которых требует Европейский союз, чтобы Грузия получила статус кандидата. Таким образом, работа, которая будет проделана для продвижения к статусу кандидата в ЕС, также пойдет на пользу процессу членства Грузии в НАТО, поскольку это те же политические и демократические реформы. Важно помнить, что НАТО — это военно-политический альянс, а это значит, что у него есть военные стандарты, которые должны быть соблюдены, а также политические стандарты, которые должны быть соблюдены. США и союзники готовы помочь Грузии. Мы должны добиться прогресса на пути вступления Грузии в НАТО», — заявила Дегнан.

Напомним, что в проходящем 29−30 июня саммите НАТО в Мадриде принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, проведший там в стречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.