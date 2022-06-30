Симферополь, 30 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен на территории Республики Крым 30 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства РК.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе Симферопольский район

«Принято решение отнести ситуацию, возникшую с 26 июня 2022 года в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории г. Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов, к чрезвычайной ситуации регионального характера», — прокомментировал решение Аксёнов в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25–26 июня в результате сильных дождей и резкого подъёма уровня воды в реках произошло подтопление сотен домов, размыты дороги, мосты. Ранее в Симферопольском и Белогорском районах введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. На утро 30 июня подтопленными оставались 90 домов и 579 приусадебных участков.