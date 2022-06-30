Москва, 30 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На данный момент город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) окружен вооруженными силами России не полностью. Об этом 30 июня заявил командир полка ППСП СН имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Наши разведчики уже находятся там и милиция ЛНР также — те, кто вышел из Лисичанска в 2014 году, они хорошо знают местность. Наши разведчики уже там, на подступах», — сказал Чалаев.

По его словам, окружение Лисичанска ещё не завершено. Однако в ближайшее время вооруженные силы России и ЛНР сомкнут кольцо вокруг города.