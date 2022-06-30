Таллин, 30 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В Эстонии понятие меньшинства воспринимается в основном через призму сексуальных предпочтений. А вот национальные меньшинства упоминаются крайне редко. Об этом главный редактор местного портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в соцсети.

«То есть политики принимают решения, непосредственно касающиеся русского меньшинства, но о его правах при этом никто даже не заикается. Обижать геев в Эстонии нельзя, игнорировать русских — можно и даже нужно», — сообщил эстонский журналист.

По его мнению, на повестке дня сегодня три вопроса, которые напрямую затрагивают русское меньшинство: судьба русского образования, памятники красноармейцам и право голоса для граждан России на муниципальных выборах. И все эти вопросы обсуждаются без участия русского меньшинства, напомнил Чаплыгин.

По его мнению, «до недавнего времени эстонские политики хотя бы делали вид, что они занимаются русскими с целью улучшить их положение. Однако в последнее время этого нет: никто не скрывает, что задача государства — защитить эстонское большинство от «пропутинских» настроений русских жителей страны».

«То есть, фактически, интересы русского меньшинства приносятся в жертву. А под понятие «пропутинский» подпадает и празднование 9 мая, и портреты Пушкина в русских гимназиях, и само желание людей учиться и просто говорить на русском языке. Все это преподносится как внутренняя угроза», — констатировал журналист.

Чаплыгин подчеркнул в своем комментарии, что у русских Эстонии при этом не имеется законных средств противостоять давлению.

«Как улучшится жизнь эстонцев после того, как будут закрыты русские школы и снесены «русские» памятники, никто объяснить не может. Ясно, что цены на продукты питания и коммунальные счета от этого меньше не станут. Но снизить цены сложнее, чем в очередной раз загнобить русских, показав себя великими защитникам эстонских ценностей», — завершил свои размышления эстонский публицист.