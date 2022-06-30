Луганск, 30 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Украинские войска испытывают дефицит топлива после потери контроля над Лисичанским НПЗ. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По его словам, украинские военнослужащие под Лисичанском начали испытывать дефицит ГСМ после потери нефтеперерабатывающего завода.

«Некоторую технику они уже бросают при отходе по этой причине», — цитирует Марочко РИА Новости.

Офицер добавил, что сейчас силы ДНР и ВС РФ заняли плацдармы для развития наступления на подразделения противника.