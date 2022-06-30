Курск, 30 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Александр Савченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, 22-летний Александр Савченко

Александр Савченко служил в звании сержанта. Он погиб в ходе СВО 9 июня.

Савченко был уроженцем деревни Татаренкова Курского района. Ему было всего 22 года.