Донецк, 30 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Под Славянском освобождено село Сидорово, сообщили 30 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что группировка войск Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке ВС РФ освободила на территории ДНР 240 населённых пунктов.

«Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в заявлении штаба.

Сидорово находится на подступах к Славянску и открывает к нему дорогу.