Донецк, 30 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Луганское. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:00 с позиций в Марьинке украинские войска открыли огонь по Луганскому. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Ясиноватой.