Вашингтон, 30 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Испытания американской гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи прошли неудачно из-за проблемы при запуске. Об этом 30 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление минобороны США.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие

Попытка запуска состоялась 29 июня. После включения двигателя произошел отказ. Отмечается, что это уже вторая безуспешная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.

Ранее сообщалось, что 14 мая военно-воздушные силы США провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты. Пуск был произведён с южного побережья штата Калифорния.

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