Анкоридж, США, , 22:53 — REGNUM Шестой региональный центр исследований открыли на Аляске, который будет сосредоточен на решении проблем безопасности в Арктике и объединении военных и гражданских заинтересованных сторон в регионе. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Центр исследований безопасности в Арктике имени Теда Стивенса (Тед Стивенс — сенатор США от штата Аляска с 1968 по 2009 — прим. ИА REGNUM) будет работать на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. Аналогичные центры расположены в Германии, Вашингтоне и на Гавайях.

Старший советник по вопросам безопасности в Арктике, генерал-майор Рэнди Ки в интервью радио Talk of Alaska, отметил, что для исследовательского центра выбирали и другие города, но выбор пал на Анкоридж из-за ближайшего расположения к Арктики.

«Анкоридж на самом деле является своего рода мини-Вашингтоном, округ Колумбия, по количеству находящихся здесь федеральных агентств <…> У вас также здесь есть несколько консульств, которые представляют восемь стран, имеющих интересы в Арктике. И, конечно, у вас также есть сообщество коренных жителей Арктики, здесь много штаб-квартир, например, корпораций коренных жителей Аляски», — сказал Ки.

Генерал-майор США добавил, что исследования и анализ помогут министерству обороны планировать будущие потребности в Арктике, а также помогут принимать обоснованные политические решения.

«Мы посетим сообщества по всей Арктике и пригласим людей из сообществ приехать сюда, принять участие <…> Мы знаем, что это приоритетная область для жителей Арктики, поэтому участие и информирование имеют для нас большое значение», — заявил Крейг Флинер, заместитель советника Центра Стивенса.

Флинер отметил, что они планируют работать с исследователями, коренными общинами, природоохранными агентствами и энергетической отраслью. Они также надеются стать «универсальным центром» для исследований и сотрудничества в Арктике. В число их задач входит устранение последствий изменения климата в регионе.