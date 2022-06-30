Уфа, 30 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 1 июля в регионе могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в Башкирии ночью может понизиться до +6°С, днем может потеплеть до +21°С.

Отмечается, что 2 июля в Башкирии также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Столбик термометра может пуститься до отметки +7°С, днем может потеплеть до +24°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 30 июня в Башкирии ожидается небольшой дождь, гроза. Днем может потеплеть до +23°С.