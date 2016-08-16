28 Июня
 
9:15

В Приморье спасатели предупредили о подъёме воды в реках после дождей

В Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды.

9:14

Часть Томска осталась без света из-за грозы

В Томске устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город.

9:13

В Краснодаре подтопленными остаются 25 придомовых территорий

В Краснодаре после сильных ливней подтопленными остаются 25 придомовых территорий и четыре частных дома, данные на утро 28 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

9:12

Иркутская область. Новый оползень произошёл на 156 километре трассы Р-258 в Слюдянском районе.

На дорогу сошло более двух тысяч кубометров грунта. Сейчас камни и глину убирают. Сообщается, что угроза схода нового оползня сохраняется.

9:06

В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

28 июня в Бурятии ожидается преимущественно жаркая сухая погода.