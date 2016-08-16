28 Июня
9:15
В Приморье спасатели предупредили о подъёме воды в реках после дождей
В Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды.
9:14
Часть Томска осталась без света из-за грозы
В Томске устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город.
9:13
В Краснодаре подтопленными остаются 25 придомовых территорий
В Краснодаре после сильных ливней подтопленными остаются 25 придомовых территорий и четыре частных дома, данные на утро 28 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
9:12
Иркутская область. Новый оползень произошёл на 156 километре трассы Р-258 в Слюдянском районе.
На дорогу сошло более двух тысяч кубометров грунта. Сейчас камни и глину убирают. Сообщается, что угроза схода нового оползня сохраняется.
9:06
В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
28 июня в Бурятии ожидается преимущественно жаркая сухая погода.