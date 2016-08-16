Природа продолжает преподносить погодные сюрпризы в регионах России. В Красноярском крае несколько раз за лето выпадал крупный град, серьёзно пострадали дачи и огороды.

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Причиной такого решения стал резкий рост количества возгораний в лесах республики.

Тем временем Приморье заливает. Ливни в регионе нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт.

В Чувашии из-за ураганного ветра нарушено энергоснабжение в 12 муниципальных образованиях. Алтайский край подсчитывает убытки от непогоды, бушевавшей 27 июня. А в Приамурье ждут аномальную жару.

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