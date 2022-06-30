Лондон, , 10:38 — REGNUM Лидеры Североатлантического блока переосмысливают способы противостояния Москве в рамках возвращения к концепциям холодной войны, сообщает 30 июня Financial Times.

Военные учения НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Четыре объявленных цели: семикратное увеличение сил реагирования, первая постоянная база США на восточном фланге альянса, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и новая стратегическая концепция, лишенная иллюзий партнерства с Москвой — означают смену фокуса для альянса.

«Мы расширим наши учения по коллективной обороне, чтобы… обеспечить усиление любого союзника в кратчайшие сроки», — заявили лидеры НАТО в совместной декларации.

Заместитель директора британского Королевского института объединенных вооруженных сил Малколм Чалмерс считает, что НАТО «вернулась к миссии холодной войны», а ее главной целью является «сдерживание России».

Запланированное увеличение численности войск до 300 000 человек, готовых отреагировать на нападение в течение 30 дней, представляет собой возврат к доктрине холодной войны, когда командующие имели детальные планы по защите от нападения на конкретные территории с использованием конкретных войск и вооружений.

После Второй мировой войны численность американских войск в Европе достигла своего пика во время холодной войны и составляла около 300 000 человек.

«Нам не нужна такая численность, как во время холодной войны, но как знак серьезности намерений и наличия реальной материально-технической базы, особенно в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, штабы, логистика, эти виды возможностей очень важны», — сказал бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Однако, несмотря на анонсированное с большой помпой создание сил реагирования численностью 300 000 человек, официальные лица НАТО признают, что эта сила пока существует только в виде концепции.

По мнению Чалмерса, на полное развертывание сил «понадобится несколько лет», и это потребует от правительств стран выполнения обязательств по выделению сил и средств.

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