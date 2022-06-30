Москва, , 10:32 — REGNUM Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы», — сказал он РИА Новости.

Венедиктов добавил, что сто лет назад западные страны создали «эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.

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