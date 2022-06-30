Москва, 30 июня 2022, 10:32 — REGNUM Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
Венедиктов добавил, что сто лет назад западные страны создали «эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
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