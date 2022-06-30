Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Известная актриса Кэмерон Диас собирается возобновить актёрскую деятельность, появившись в фильме «Снова в деле». Об этом сообщил портал CNN 30 июня.

Кэмерон Диаз Цитата из х/ф «Гамбит». Реж. Майкл Хоффман. 2012. США

Режиссёром предстоящей ленты выступит Сет Гордон («Несносные боссы»), а вместе с Диас в ней также сыграет Джейми Фокс. Дата выхода картины пока что не раскрывается.

Напомним, Кэмерон Диас за свою карьеру снялась в более чем 100 фильмах. В 2014 году актриса объявила о приостановке актёрской деятельности.

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