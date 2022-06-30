Представитель НМ ЛНР: украинским войскам приказали отступать из Лисичанска
Луганск, 30 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Украинским войска приказано отступать из Лисичанска и его окрестностей, сообщил 30 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Народная милиция ЛНР
Андрей Марочко
В личном телеграм-канале офицер написал, что группировке ВСУ, находящейся в Лисичанске, отдан приказ на отвод войск из города и окрестностей.
«С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — уточнил Марочко.