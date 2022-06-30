Луганск, 30 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Украинским войска приказано отступать из Лисичанска и его окрестностей, сообщил 30 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

В личном телеграм-канале офицер написал, что группировке ВСУ, находящейся в Лисичанске, отдан приказ на отвод войск из города и окрестностей.

«С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — уточнил Марочко.