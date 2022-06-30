Бруклин, США, 30 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Музыканта R. Kelly (Сильвестр Келли) приговорили к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по девяти пунктам обвинения. Об этом сообщил портал TMZ.

Скриншот с YouTube R.Kelly

Прокуроры требовали для R. Kelly не менее, чем 25 лет тюремного заключения. Как отмечает издание, исполнителю предстоят ещё два суда — в Иллинойсе и Миннесоте.

ИА REGNUM напоминает, что R. Kelly в сентябре 2021 года R. Kelly признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В том числе за сексуальные домогательства к детям и женщинам, взяточничество, принудительный труд, похищение людей, эксплуатацию детей, рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.