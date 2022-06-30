Москва, 30 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Суд Швейцарии перенёс на конец сентября заседание по делу о конфликте Международной федерации фехтования (FIE) и Федерации фехтования России (ФФР), связанным с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом 30 июня сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

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«Суд в Лозанне по делу FIE и Федерации фехтования России перенесён на конец сентября», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, 2 марта FIE отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. ФФР оспорила это решение в гражданском суде Швейцарии.

1 июня в Лозанне состоялись предварительные слушания, в результате которых суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта.