Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:06 — REGNUM Четверо жителей Каменска-Уральского Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда. Халатность свердловчан привела к получению работником смертельных травм, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело Thedailybeast.com

Инцидент произошёл в октябре 2021 года на одном из промышленных предприятий Каменска-Уральского. Трое свердловчан допустили нарушения требований охраны труда. Четвертому работнику вменяют неисполнение своих профессиональных обязанностей. В результате допущенных нарушений один из работников предприятия получил травмы несовместимые с жизнью. На мужчину попал горячий шлам. По данным прокуратуры Свердловской области, уральца госпитализировали с ожогами дыхательных путей и 80% тела. Спасти жизнь мужчины медикам не удалось.

Сотрудники СКР провели расследование. По его результатам, уголовное дело направлено в суд.