Воронеж, , 09:54 — REGNUM Жители десятиэтажного дома остались без горячей воды из-за сноса завода «Электроприбор» в Воронеже. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области.

Снос

Прокуратура Воронежа провела проверку и установила, что с декабря 2021 года ООО «Технический эксплуатационный центр «Гарант» является собственником объекта теплоснабжения — котельной и тепловой сети по ул. 20-летия Октября, д. 59. Котельная принадлежит организации на основании договора купли-продажи, заключенного с АО НПО «Электроприбор-Воронеж». Данная котельная обеспечивала горячим водоснабжением и тепловой энергией многоквартирный дом № 69 по ул. Челюскинцев.

Однако, когда начались работы по демонтажу здания завода «Электроприбор», начали сносить и котельную. При этом, отмечают в надзорном органе, объект вывели из эксплуатации с нарушением законодательства.

По материалам проверки полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой города.

Как сообщало ИА REGNUM, к сносу здания «Электроприбора» приступили 28 июня. Известно, что площадку выкупил крупный девелопер.

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