Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM Мали будет игнорировать призыв Совета Безопасности ООН к властям страны предоставить свободу передвижения миротворцам для расследования нарушений прав человека, заявил малийский посол в Организации Объединенных Наций Исса Конфуру на заседании совета.

Миротворцы ООН в Мали Un.org

По словам дипломата, миссии ООН потребуется предварительно получить разрешение со стороны правительства Мали, чтобы перемещаться по республике. Он отметил, что ответственность за расследование любых нарушений прав человека на своей территории несут малийские власти.

29 июня Совбез ООН продлил миротворческую операцию ООН в Мали (МИНУСМА) еще на 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня правительством Мали, которое пришло к власти в ходе военного переворота в августе 2020 года, утвердило новый закон о выборах в стране.

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