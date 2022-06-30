Москва, 30 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Москве на рынке труда с 2017 по 2021 год количество рабочих мест увеличилось на 4%, или на 288 тысяч, преодолев отметку в 8 миллионов, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место

За четыре года в Москве стало больше специалистов, занятых в ИТ-секторе — на 30%, или на 143 тысячи человек, и в строительстве — на 15%, или на 76 тысяч человек. При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах.

Сокращение количества рабочих мест зафиксировано в госуправлении — на 7%, на 18 тысяч человек, в финансах — на 4%, на 26 тысяч человек, в торговле — на 1%, на 14 тысяч работников.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый год в Новой Москве прибавляется по 10−12 тыс. рабочих мест.

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