Амурск, Хабаровский край, , 09:42 — REGNUM В Амурске получила условный срок за мошенничество в крупном размере бывший главный бухгалтер дома культуры в районе имени Полины Осипенко, сообщили корреспонденту ииии в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Следствием и судом установлено, что муниципальный работник с 2017 по 2021 годы завышала размер своей заработной платы. В результате мошенничества женщина незаконно получила свыше 2 млн 800 тыс. рублей.

Фигурантка вину в совершении инкриминируемого преступления признала, в ходе следствия частично возместила ущерб.

Суд ей назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в мошенничестве.