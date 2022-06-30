Нью-Дели, 30 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. На протяжении последних месяцев Россия превратилась в ведущего поставщика фосфорных удобрений для Индии. Об этом 30 июня сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

По информации последних, индийская сторона в период с апреля по июнь импортировала 350 тыс. тонн российского удобрения диаммонийфосфат, обеспечивающего сельскохозяйственные культуры фосфорным питанием на весь период их роста.

Также уточняется, что поставляемые российской компанией «ФосАгро» удобрения приобретают компании из Индии: Indian Potash Ltd, Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Chambal Fertilisers и Krishak Bharati Cooperative.

При этом отмечается, что цена одной тонны российских фосфорных удобрений для индийской стороны составляет $920-925.

«Импорт пришел в нужное время, когда пошли посевы к началу сезона дождей, которые достигнут пика в июле», — указали изданию источники.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня первый заместитель генерального директора ФосАгро Сиродж Лоиков заявил на ПМЭФ-2022, что для развития торговли минеральными удобрениями между Россией и Индией следует отменить ввозную пошлину, действующую в азиатском государстве, а также заключить соглашение между ЕАЭС и Индией по зоне свободной торговли.