Мадрид, 30 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 29 июня с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, с которой обсудил сотрудничество в области энергетики и экологии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.

News Øresund — Erik Ottosson Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

В ходе встречи, прошедшей в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, лидеры двух стран высоко оценили сотрудничество между странами, которое расширилось после установления «всеобъемлющего зеленого стратегического партнерства».

В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере морской ветроэнергетики и экологически чистого судоходства.

Глава Южной Кореи отметил, что международному сообществу придется оставить открытой дверь для диалога с КНДР, а также подчеркнул необходимость твердо реагировать на северокорейские провокации.

В свою очередь, Фредериксен выразила поддержку политике Сеула в отношении КНДР, а также пообещала внести вклад в установление мира на Корейском полуострове.

Юн Сок Ёль также пригласил премьер-министра Дании посетить Южную Корею.