Чебоксары, 30 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Резонансное видео со спортсменами-колясочниками, которые вскарабкивались по крутому пандусу перед чебоксарским отелем, привело к административному делу. Прокуратура Чувашии потребовала привлечь к административной ответственности гостиницу, не оборудованную приспособлениями для инвалидов, а также принять меры для устранения нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам проведённой проверки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Читайте также: Глава Чувашии считает хайпом скандал с параспортсменами

Проверка прошла после появление в интернете видеозаписи, на которой запечатлено, как параспортсмены вскарабкивались по лестнице, расположенной у гостиницы: один из них взбирался по перилам на руках, другой вынужден был волочить за собой коляску. Устроенный здесь пандус-скат был под большим углом.

«Он фактически неприспособлен для самостоятельного подъёма лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — констатируют правоохранители.

По данным прокуратуры, гостиница не приняла «надлежащие меры по обеспечению «доступной среды» для маломобильных групп населения»:

«Надлежащие пандусы, поручни, облегчающие доступ инвалидов и иных маломобильных граждан в здании отсутствуют. Площадка перед «неправильным» пандусом оборудована кнопкой для вызова персонала, однако в ходе «контрольного нажатия», совершенного работниками прокуратуры, кто-либо из персонала гостиницы не вышел».

В адрес генерального директора гостиницы прокуратура Калининского района Чебоксар внесла представление об устранении нарушений законодательства, а на юридическое лица ведомством заведено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструктур и услуг»).

Материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд. Результат рассмотрения актов прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Отмечается, что проверке предшествовал чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Чебоксарах 16 — 19 июня с участием спортсменов из более чем 50 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском региональном штабе ОНФ попросили главу республику взять под контроль реализацию в регионе программы «Доступная среда».