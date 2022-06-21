Чебоксары, , 16:37 — REGNUM В Чебоксарах «доброжелатели поймали фрагмент», как параспортсмены взбираются по лестнице у гостиницы, в том числе волоча за собой коляску, и решили «хайпануть на теме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, комментируя историю с пандусами, которые оказались недоступными для атлетов-колясочников.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Тема с недоступными уличными пандусами у одной из чебоксарских гостиниц получила федеральный резонанс в рамках проведения чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки на участие в турнире подали около 400 спортсменов из 54 регионов.

На фоне спортивных баталий разгорелся скандал с доступностью «Доступной среды» в Чувашии. В социальных сетях опубликовали видео перед лестничным входом в гостиницу, где жили спортсмены: на нём запечатлено, как один из атлетов-колясочников взбирается на руках по перилам, другой и вовсе вынужден волочить за собой коляску.

«В данном случае просто-напросто, скажем так, доброжелатели поймали фрагмент и решили, скажем так, как сейчас это модно говорить, хайпануть на такой теме», — высказал мнение глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, власти «сразу погрузились в эту тему», отметив, что впоследствии и «организаторы, и спортсмены отчасти принесли извинения»:

«Гостиница первоначально отказывала в заселении, потому что пандус есть, но он крутой. Ровно по этому принципу говорили, что будет сложно. Но ввиду того, что гостиница удобно расположена, комфортна для участников, то настояли на том, чтобы приняла. В данном случае взаимное согласие у участников этого процесса было».

Олег Николаев также заявил, что это не означает отсутствие проблемы с пандусом и пообещал, что гостиница к следующему сезону «ситуацию поправит и пандус, естественно, будет соответствовать всем требованиям».

Глава Чувашии также добавил, что после проведения соревнований получил благодарственное письмо от организаторов, от участников, что «мероприятие прошло замечательно, что все удовлетворены всеми условиями».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чувашии инициировала проверку для установлений всех деталей ситуации, а также для оценки соблюдения требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры.

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