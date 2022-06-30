Москва, 30 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Чтобы дать ответ на вызов блокады Калининградской области, России достаточно сделать три явных шага, которые помогут избежать перехода красных линий, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Пусть те, кто… даже часть людей, которую я знаю, перестанут рассматривать Прибалтику как удобную гавань для серых капиталов и каких-то неявных транзитов. Пусть они с этой территории в этом виде уйдут. И я посмотрю, что возникнет в виде прибалтийского благолепия при таком абсолютном уходе, я полюбуюсь на это благолепие хуторское. Это первое. Второе, пусть возникнет новая юридическая база, даже если ее не примут, все равно — пусть она будет правильно проработана», — заявил Кургинян.

В-третьих, когда эти две вышеуказанные вещи возникнут, нужно будет нажать по всем каналам так, чтобы Запад понял, что Россия не отвернет и добьется в Калининградской области всего, что нужно. И тогда нужно будет посмотреть, готова ли та сторона, чтобы не отвернуть, и чем закончится эта игра нервов.

«Все это вместе нас может удержать от дерганий с переходом красных линий и мировой войны. А главное, избавить от этого мир, наше население и все человечество», — подытожил эксперт.