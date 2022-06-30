Асунсьон, 30 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» одержал победу над парагвайским «Серро Портеньо» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в столице Парагвая Асунсьоне и завершилась со счётом 3:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мурило Серкейра (справа)

В составе «Палмейраса» голы забили Рони, оформивший дубль, и Мурило. Ответный матч пройдёт 7 июля на стадионе в бразильском Сан-Паулу.

Напомним, Мурило с 2019 по 2022 год играл за московский «Локомотив», в составе которого выиграл Кубок и Суперкубок России.

«Палмейрас» является победителем двух последних розыгрышей Кубка Либертадорес (2020, 2021).