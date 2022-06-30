Нужно увеличить контингент на Украине. Готовится второй фронт — Кургинян
Москва, 30 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. России придется нарастить контингент, участвующий в военной спецоперации на Украине, и мягко поменять образ жизни внутри страны на более мобилизационный перед лицом эскалации конфликта с Западом, дабы избежать второго фронта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
По его словам, заваруха на Украине будет только нарастать, а утопия того, что все это кончится быстро дипломатическим путем — это лишь утопия. Несмотря на то что эта утопия желанна очень многим, ее надо отменить и начать мягко осуществлять то, что предстоит, а именно — давать ответ на эскалацию конфликта. То есть призвать из резерва тех, кто будет служить на территории России, не подвергаясь никакой физической опасности, а всем контрактникам дать возможность принять участие в боевых действиях на Украине.
Он отметил, что на этом фоне действующая власть действует достаточно разумно, пытаясь снизить нагрузку и представить процесс так, что там идет именно спецоперация именно ограниченным контингентом, а здесь, в России, продолжается мирная жизнь с ее константами. И это все здорово до того момента, пока нагрузка не станет больше, а когда она станет больше, все наличествующее благолепие придется менять на нечто другое, более мобилизационное с сохранением существующей системы без конфронтаций и катаклизмов и так мягко, как это только может быть.