Москва, 30 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. России придется нарастить контингент, участвующий в военной спецоперации на Украине, и мягко поменять образ жизни внутри страны на более мобилизационный перед лицом эскалации конфликта с Западом, дабы избежать второго фронта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Дай Бог этому замечательному экспедиционному корпусу или частям, проводящим операцию специальную, дай им Бог выигрыша и всего остального. Но их мало. Совокупный потенциал ЛДНР и тех частей, что мы называем этими частями спецоперации, ну хорошо 300-400 тысяч. А они уже говорят, что будут мобилизовывать миллион или два. Они уже прямо об этом говорят. Они уже вносят законы в Раду, что инвалидов будут мобилизовывать. Они идут на все. Значит, оказывается, мы прорываемся в эту нацистскую Украину через чудовищные оборонительные сооружения контингентом в два-три раза меньше, чем у них. А на прорыв оборонительных сооружений надо в два-три раза больше. Значит, от этой реальности надо куда-то уходить», — заявил Кургинян.

По его словам, заваруха на Украине будет только нарастать, а утопия того, что все это кончится быстро дипломатическим путем — это лишь утопия. Несмотря на то что эта утопия желанна очень многим, ее надо отменить и начать мягко осуществлять то, что предстоит, а именно — давать ответ на эскалацию конфликта. То есть призвать из резерва тех, кто будет служить на территории России, не подвергаясь никакой физической опасности, а всем контрактникам дать возможность принять участие в боевых действиях на Украине.

«И тогда, возможно, процесс на Украине станет еще более очевидно фатальным для той стороны, и у нее не хватит просто времени и сил, чтобы раскручиваться. Они медленно мыслят, они медленно раскручиваются, им трудно все согласовывать. Поэтому, может быть, удалось бы за это время таких решающих переломов, при которых там, с той стороны, были бы раскручены тогда, когда уже здесь все было свернуто в нашу пользу. Это очень важно, чтобы это происходило по частям, чтобы не было вторых фронтов, третьих фронтов. Потому что тогда нагрузка может стать еще больше. А я не убежден, что существующая система российская способна выдерживать экстремальные нагрузки», — продолжил Кургинян.

Он отметил, что на этом фоне действующая власть действует достаточно разумно, пытаясь снизить нагрузку и представить процесс так, что там идет именно спецоперация именно ограниченным контингентом, а здесь, в России, продолжается мирная жизнь с ее константами. И это все здорово до того момента, пока нагрузка не станет больше, а когда она станет больше, все наличествующее благолепие придется менять на нечто другое, более мобилизационное с сохранением существующей системы без конфронтаций и катаклизмов и так мягко, как это только может быть.