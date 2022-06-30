Вашингтон, 30 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По мнению американского генерального контролёра Джин Додаро, «угроза национальной безопасности» США со стороны России и Китая, а также ещё нескольких стран якобы продолжает увеличиваться. Он заявил об этом 29 июня в ходе своего выступления в сенате страны по поводу бюджета для Счётной палаты Соединённых Штатов на 2023 финансовый год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Угрозы национальной безопасности продолжают нарастать, в том числе со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, а также другие глобальные и внутренние угрозы», — приводит его слова телеканал RT.

Также Додаро отметил, что, по его мнению, спецоперация Вооружённых сил РФ по денацификации Украины может привести к последствиям, способным бросить вызов сложившемуся миропорядку, а также способствовать подрыву международной безопасности.

При этом генеральный контролёр уточнил, что ввиду изменяющейся обстановки минобороны США намерено вложить свыше $1,79 трлн в наиболее дорогостоящие программы вооружений, а Счётная палата страны продолжит вести оценку успехов Пентагона в оптимизации закупки этих программ.

Помимо этого, он указал, что аудиторы будут оценивать то, насколько американское военное ведомство способно развивать и содержать вооружённые силы США, каковые должным образом обучены и готовы противостоять возникающим угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на саммите НАТО в Мадриде Россия в новой Стратегической концепции альянса была названа «самой значительной угрозой» для его безопасности.