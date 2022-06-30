Петропавловск-Камчатский, , 07:29 — REGNUM На Камчатке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1988 года рождения, который в 2009 году вступил в половую связь с 15-летней девушкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в краевом СУ СКР.

Уголовное дело Ktr.su

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После добровольного полового акта несовершеннолетняя была вынуждена прервать беременность. Сотрудникам правоохранительных органов она сообщила недостоверные сведения и попыталась скрыть информацию о своём партнёре.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но производство по делу возобновили. Следователи установили подозреваемого, который дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве жителя Кызылского района заподозрили в совершении полового сношения с девочкой младше 16 лет.