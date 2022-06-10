Кызылский район, Тува, , 09:01 — REGNUM В Туве жителя Кызылского района заподозрили в совершении полового сношения с девочкой младше 16 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«По версии следствия, в феврале т. г. в частном домовладении по месту проживания подозреваемый вступил в половое сношение с не достигшей шестнадцатилетнего возраста потерпевшей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 134 УК РФ. В рамках расследования следователи намерены установить все фактические обстоятельства происшествия.