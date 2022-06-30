Нью-Дели, , 07:04 — REGNUM Число погибших в результате наводнений и сходов оползней в индийском штате Ассам выросло на 12 человек, сообщает газета The Times of India.

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Таким образом, общее число жертв стихийных бедствий в этом регионе Индии выросло до 151 человека. При этом выросло и число жителей, которые находятся в зоне бедствия. В частности, за прошедшие дни их число выросло с 2,2 млн до 3,1 млн человек. Власти указывают, что из-за наводнений из опасных районов пришлось вывезти не менее 300 тыс. человек.

По последним данным, в Ассаме пострадали 2 254 населенных пункта, в которых проживали около 200 тыс. человек. Их в настоящее время разместили в 538 пунктах. Также размытыми оказались не менее 218 дорог и 20 мостов.