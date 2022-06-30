Гонконг, Китай, , 06:53 — REGNUM Возвращение в «лоно Родины» будет праздновать 1 июля Гонконг, отмечающий в этом году 25 лет со дня перехода под юрисдикцию Китая. Об этом 29 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Гонконг

Уточняется, что Гонконг посетит китайский лидер Си Цзиньпин, который впервые выедет за пределы материковой части страны за более, чем два года с начала пандемии коронавируса. Личному присутствию лидера КНР уделяется основное внимание, оно будет ещё одним символом того, что автономный регион, известный ранее своим бунтарским настроем, теперь целиком и полностью находится под контролем Пекина.

Си Цзиньпин прибудет в Гонконг накануне церемонии начала празднования и первым пунктом в программе китайского лидера будет участие в банкете по случаю ухода главы специального административного района КНР Кэрри Лам. Банкет состоится 30 июня, а уже на следующий день, 1 июля, начнётся празднование юбилея воссоединения Гонконга с Китаем.

Лидер Китая примет участие в церемонии празднования годовщины, а также будет присутствовать на присяге нового главы Гонконга Джона Ли. Полномочия новой администрации Гонконга начнутся с 1 июля.