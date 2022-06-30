Куала-Лумпур, , 06:47 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2605 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Куала-Лумпур, Малайзия Indra Gunawan

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 4 563 188. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 763 человека.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве выздоровели 4 498 711 пациентов. Сейчас в Малайзии числится 28 714 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 40 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.