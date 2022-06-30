Веллингтон, 30 июня, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Новая Зеландия не намерена вступать в новые военные альянсы, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе выступления на саммите НАТО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

«Новая Зеландия здесь не для того, чтобы расширять военные союзы, но для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира. Вместе с тем мы стоим бок о бок с теми, кто разделяет наши ценности», — заявила она.

При этом Ардерн заявила, что странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество из-за роста Китая. По ее мнению, страны АТР должны добиться стабильности в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды призвали НАТО оказать военную помощь Киеву даже ценой собственной обороноспособности. По мнению главы нидерландского правительства, альянс должен передать киевскому режиму все вооружения, которые до сих пор находятся на хранении.