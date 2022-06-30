Пекин, 30 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Более 2,6 млн депутатов народных собраний на городском и уездном уровнях были избраны напрямую по всему Китаю, сообщил 29 июня представитель Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Более миллиарда избирателей отдали свои голоса по принципу «один человек — один голос» на только что завершившихся выборах депутатов двух основных уровней, заявил на пресс-конференции высокопоставленный чиновник Генеральной канцелярии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Сун Жуй.

Это пример целостной китайской народной демократии, добавил Сун.