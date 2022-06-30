Пекин, , 06:03 — REGNUM Согласно официальному объявлению, после того как последний всплеск заражения COVID-19 в Пекине утихнет, Олимпийская зона Яньцин вновь откроется для публики в пятницу с 75% пропускной способностью, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Олимпийская зона Яньцин, где проходили соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, открылась для широкой публики с 29 апреля. Зона временно приостановила свою работу 13 мая в соответствии с мерами Пекина по профилактике и борьбе с COVID-19 из-за вспышки эпидемии.

После повторного открытия посетители могут забронировать билеты на официальной онлайн-платформе зоны по крайней мере за один день, и им необходимо будет предоставить QR-код здоровья и отрицательный результат теста на нуклеиновую кислоту в течение 72 часов.