В Китае насчитывается более 96,7 млн членов Компартии
Пекин, 30 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Число членов Коммунистической партии Китая (КПК) превысило 96,71 млн человек на конец 2021 года, сообщил 29 июня Организационный отдел Центрального комитета КПК, передает агентство Синьхуа.
Число членов увеличилось на 3,7% по сравнению с показателем 2020 года и на 15,9% больше, чем на момент проведения XVIII съезда КПК в конце 2012 года, говорится в отчете департамента в преддверии 101-й годовщины основания КПК 1 июля. Согласно данным отчета, более 4,38 млн человек присоединились к КПК в прошлом году, когда партия отметила свое столетие. По состоянию на конец 2021 года в КПК насчитывалось почти 4,94 млн партийных организаций начального уровня, что на 117 000 больше, чем в предыдущем году.
Согласно докладу, состав членов партии постоянно улучшался благодаря повышению уровня образования и неуклонному росту доли женщин-членов и представителей групп этнических меньшинств. Около 51,46 млн членов партии, или 53,2% от общего числа членов, имеют высшее образование или выше, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в конце 2020 года.
По состоянию на конец 2021 года в КПК насчитывалось 28,43 млн женщин-членов, что составляет 29,4% от общего числа членов, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Доля представителей групп этнических меньшинств выросла на 0,1 процентного пункта до 7,5%.
Согласно данным отчета, рабочие и крестьяне по-прежнему составляют большинство членов КПК, составляя 33,6% от общего числа членов. Согласно отчету, также улучшилась руководящая роль партийных организаций на деревенском и общинном уровнях, что свидетельствует о росте доли партийных секретарей в возрасте 35 лет и младше, а также лиц с высшим образованием или выше.