Пекин, 30 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Число членов Коммунистической партии Китая (КПК) превысило 96,71 млн человек на конец 2021 года, сообщил 29 июня Организационный отдел Центрального комитета КПК, передает агентство Синьхуа.

Cppcc.gov.cn На сессии НПКСК

Число членов увеличилось на 3,7% по сравнению с показателем 2020 года и на 15,9% больше, чем на момент проведения XVIII съезда КПК в конце 2012 года, говорится в отчете департамента в преддверии 101-й годовщины основания КПК 1 июля. Согласно данным отчета, более 4,38 млн человек присоединились к КПК в прошлом году, когда партия отметила свое столетие. По состоянию на конец 2021 года в КПК насчитывалось почти 4,94 млн партийных организаций начального уровня, что на 117 000 больше, чем в предыдущем году.

«КПК прилагает постоянные усилия, чтобы привлечь новых членов и стать авангардом для обеспечения того, чтобы партия сохраняла свою высокую жизнеспособность и боеспособность», — говорится в докладе.

Согласно докладу, состав членов партии постоянно улучшался благодаря повышению уровня образования и неуклонному росту доли женщин-членов и представителей групп этнических меньшинств. Около 51,46 млн членов партии, или 53,2% от общего числа членов, имеют высшее образование или выше, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в конце 2020 года.

По состоянию на конец 2021 года в КПК насчитывалось 28,43 млн женщин-членов, что составляет 29,4% от общего числа членов, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Доля представителей групп этнических меньшинств выросла на 0,1 процентного пункта до 7,5%.

Согласно данным отчета, рабочие и крестьяне по-прежнему составляют большинство членов КПК, составляя 33,6% от общего числа членов. Согласно отчету, также улучшилась руководящая роль партийных организаций на деревенском и общинном уровнях, что свидетельствует о росте доли партийных секретарей в возрасте 35 лет и младше, а также лиц с высшим образованием или выше.