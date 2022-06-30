Элиста, 30 июня 2022, 05:56 — REGNUM Людмила Санджиева заняла пост первого заместителя министра здравоохранения Калмыкии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков.
«Назначить Санджиеву Людмилу Гаряевну первым заместителем министра здравоохранения Республики Калмыкия», — сказано в документе.
С Санджиевой заключён срочный служебный контракт.
ИА REGNUM отмечает, что ранее Санджиева руководила отделом организации медпомощи взрослому населению и лекарственного обеспечения минздрава Калмыкии.