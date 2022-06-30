Шицзячжуан, Китай, , 05:46 — REGNUM По данным провинциального института культурных реликвий и археологии, в провинции Хэбэй на севере Китая обнаружены руины отапливаемого кана, относящегося ко времени правления династии Шан (1600-1046 до н. э.) на раскопках Чжаояо в городе Ханьдань провинции Хэбэй, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Кан или крестьянская лежанка с подогревом — это платформа для проживания и сна с системой отопления для жителей северного Китая, объяснил сотрудник археологического института Вэй Шугуан. С октября 2021 года на участке Чжаояо было раскопано 340 квадратных метров, что частично выявило поселения династии Шан. К настоящему времени на этом месте были обнаружены руины девяти домов, а в доме №5 был обнаружен отапливаемый кан.

Раскопки на стоянке Чжаояо имеют большое значение для изучения планировки поселений ранней культуры Яншао, которая считается важным истоком китайской цивилизации и широко известна своими передовыми технологиями изготовления керамики. По словам Вэя, это также важно для изучения культурной эволюции в южной провинции Хэбэй во времена династий Ся (около 2070-1600 до н. э.), Шан и Чжоу (1046-256 до н. э.).

Объект Чжаояо является ключевым объектом охраны культурных реликвий в Хэбэе. Он был раскопан дважды в 1960 и 1975 годах. Открытие ранних поселений Яншао, а также высокопоставленных жилых объектов и гробниц времен средней и поздней династии Шан подчеркнуло культурную значимость этого места.