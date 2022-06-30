Пекин, 30 июня, 2022, 05:27 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), чтобы ускорить прогресс в «зеленой» модернизации промышленного производства, китайские власти ввели ряд мер по повышению энергосбережения и сокращению выбросов углекислого газа, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай стремится сократить потребление воды на 10 000 юаней ($1491) промышленной добавленной стоимости на 16% к 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, согласно недавно опубликованному плану действий по повышению эффективности использования воды в промышленности, следующему приоритету в области энергосбережения.

В плане действий определены шесть подробных задач, в том числе ускорение продвижения водосберегающих технологий, повышение эффективности использования воды в ключевых отраслях промышленности и улучшение структуры промышленного водопотребления. Министерство также будет поощрять и направлять предприятия к улучшению качества электроэнергии и преобразованию моделей энергопотребления.

«Мы поможем создать ряд «зеленых» заводов, «зеленых» индустриальных парков и фирм по управлению «зелеными» цепочками поставок, а также поддержим промышленные фирмы в их «зеленой» модернизации», — сказал представитель MIIT.

Замминистра промышленности и информационных технологий Синь Гобинь заявил, что министерство будет работать над продвижением экологически чистого производства и поощрением экологически чистого потребления.

Например, будут поощряться исследования, разработка и продвижение энергосберегающего промышленного оборудования, а также потребление новых энергетических транспортных средств, фотоэлектрических и солнечно-тепловых продуктов и экологически чистых строительных материалов.