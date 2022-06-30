Тегеран, 30 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. 29 июня официальный представитель МИД ИранаНасер Канани заявил, что двухдневные переговоры в Дохе проходят в рабочей, серьезной атмосфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с замечаниями в ответ на вопрос журналистов о докладе, опубликованном одним из СМИ по итогам переговоров в Дохе.

«Двухдневные переговоры еще не завершены, сегодня вечером состоится еще одна встреча между главным переговорщиком Исламской Республики ИранАли Багери Кани и европейским координаторомЭнрике Мора», — отметил он.

Канани подчеркнул, что переговоры в Дохе с самого начала планировались как двухдневная дискуссия. Он также отметил, что двухдневные переговоры в Дохе проходят в профессиональной и довольно серьезной атмосфере.