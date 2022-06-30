Тегеран, , 08:03 — REGNUM 29 июня президент Ирана Ибрагим Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились и провели переговоры на полях Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президенты Ирана и Азербайджана встретились и провели переговоры на полях шестого саммита прикаспийских государств в Ашхабаде. Перед встречей Раиси встретился со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, а также с председателем Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По данным Mehr News, президент России Владимир Путин встретится со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси на полях Каспийского саммита.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов официально пригласил Раиси принять участие в саммите, на котором соберутся президенты стран, прилегающих к Каспийскому морю, для обсуждения правового режима этого водоема.

Во время своего пребывания в Ашхабаде он выступит с речью на 6-м саммите по Каспийскому морю и проведет переговоры со своими коллегами в кулуарах мероприятия.

Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан являются пятью прикаспийскими государствами.