Бишкек, 15 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Арест имущества телеканала «Апрель» в Киргизии не связан с редакционной политикой телекомпании. Об этом говорится в ответе МИД республики на заявление представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Арлема Дизера.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии сообщили, что суд наложил арест на имущество владельца телеканала «Апрель», который подозревается в совершении тяжких преступлений.

Отмечается, что за всё время своего существования телеканал «Апрель» не испытывал никакого давления и притеснения со стороны власти, несмотря на свою оппозиционную направленность.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дизер выразил обеспокоенность в связи с арестом имущества телеканала «Апрель».