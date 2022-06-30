Красноярск, , 04:14 — REGNUM В четверг, 30 июня, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +30… +32 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Площадь Революции © Елена Зыкова

В 7:50 на Театральной площади было +19 °C.

Ночью с 30 июня на 1 июля ожидается до +14… +16 °C, облачно, дождь.

Скорость юго-западного ветра 6−11 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 726 мм рт. ст.

В пятницу, 1 июля, в Красноярске до +18… +25 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +12… +15 °C, без осадков.

В субботу, 2 июля, в Красноярске ожидается до +18… +21 °C днём и до +11… +13°C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 30 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве температура воздуха +30… +35 °C и выше.

На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается северо-восточный ветер на порывах до 15−20 м/с. На юге Туруханского района, в Туве и в Эвенкийском МР местами сильные дожди, грозы.

На юге Таймырского МР, в южных районах Красноярского края, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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